Köln. Fast jedem fünften Geschäft in Nordrhein-Westfalen droht nach einer Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung im nächsten Jahrzehnt das Aus. Aktuell gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland knapp 110 000 Einzelhandelsgeschäfte. Der demografische Wandel, die anhaltende Verstädterung und der Siegeszug des Onlinehandels werden nach Einschätzung der Experten die Einzelhandelslandschaft in NRW in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Realistisch sei bis zum Jahr 2030 mit einem Rückgang der Anzahl der Geschäfte um 13 000 bis 20 000 zu rechnen. dpa/nd