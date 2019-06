Caracas. Venezuela gibt wegen der galoppierenden Inflation erneut neue Banknoten aus. Die Scheine über 10 000, 20 000 und 50 000 Bolivar würden ab Donnerstag in Umlauf gebracht, teilte die venezolanische Zentralbank mit. Die 50 000-Bolivar-Note ist hundert Mal so viel wert wie der Schein mit dem derzeit größten Nennwert. Laut offiziellem Umrechnungskurs ist er 8,1 Dollar (7,17 Euro) wert. Die Regierung in Caracas hatte bereits im vergangenen August fünf Nullen aus der Landeswährung gestrichen. Venezuela steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die Geldentwertung erreichte laut Regierung im vergangenen Jahr rund 130 000 Prozent - laut Internationalem Währungsfonds (IWF) waren es 1,37 Millionen Prozent. AFP/nd