Wiesbaden. Günstigere Pauschalreisen haben den Preisauftrieb im Mai gedämpft. Die Teuerung lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Auch der Preisanstieg für Flug- und Bahntickets habe sich deutlich abgeschwächt. Grund dafür war, dass Pfingsten nicht wie im Vorjahr im Mai, sondern erst im Juni lag. Energieprodukte, darunter Benzin, Diesel und Heizöl, verteuerten sich im Vorjahresvergleich um 4,2 Prozent. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate bei nur 1,2 Prozent gelegen, erklärten die Statistiker. Im April waren die Preise im Vorjahresvergleich um 2,0 Prozent gestiegen. AFP/nd

