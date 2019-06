Am Donnerstag protestierten erneut Beschäftigte des Wombat’s Hostels in der Alten Schönhauser Straße in Berlin-Mitte und ihre Unterstützer*innen gegen die Schließung des Hauses Ende August. Man sei, »immer noch fassungslos, dass bisher niemand dieser krassen Form von Union Busting etwas entgegenzusetzen weiß«, hieß es. Das Hostel soll schließen, weil die Geschäftsführung nicht mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten will. Am Protest nahm auch der bekannte Theaterschauspieler Rolf Becker teil. clk