Dass Metal einmal eines der interessantesten Genres werden würde, man hätte es als in dieser Hinsicht verblendeter »Spex«-Leser noch in den Nullerjahren nicht geglaubt. In den letzten 20 Jahren hat gerade in den brachialen Spielarten eine Art Komplexitätsinfusion stattgefunden. Was man bis dahin nur von den progressiven Varianten kannte, die zumeist eher verbissen und angestrengt verwaltet worden waren, fand Eingang in die Genre-Regionen, die immer schon zu Unrecht als primitiv und dumpf galten. Dabei gilt prinzipiell, dass im Metal, wenn es gut läuft (und es läuft in den letzten Jahren immer besser), die gleiche gestalterische Intelligenz am Werke ist wie in jedem anderen Genre.

Und an einer Band wie Baroness aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Georgia lassen sich Ideenreichtum und konzeptuelle Stringenz klar zeig...