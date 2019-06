Bahnbetreiber Abellio war miserabel vorbereitet auf Übernahme des Dieselnetzes in Sachsen-Anhalt / LINKE fordert Reform der Bahnreform

Die Koalition ist sich nur in einem Punkt einig: Dass für Betrieb und Fahrzeuge diesmal nicht schon wieder solche Mondpreise wie 2015 für die Ringbahn fällig werden sollen. SPD und LINKE wollen eigentlich gar keinen Wettbewerb, sondern wünschen sich eine Deutsche Bahn, die einfach ein gutes Angebot zu einem fairen Preis abliefert.

Sebastian Bähr über festgenommene Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern

