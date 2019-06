Ein Schimpanse verzehrt eine erbeutete Schildkröte. Foto: Erwan Théleste

Von allen auf der Erde lebenden Tieren kommen die Großen Menschenaffen - Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und Bonobos - in ihrem Verhalten dem Menschen am nächsten. Menschenaffen lachen und trauern, sie lügen und stehlen, lösen komplexe Aufgaben und einige führen sogar »Krieg« gegeneinander. Besonders verwunderlich ist all dies nicht, denn Menschenaffen und Menschen sind genetisch engstens verwandt. So stimmt das Erbgut des Gemeinen Schimpansen (Pan troglodytes) mit dem des Menschen zu fast 99 Prozent überein. Auch der Aufbau des Gehirns ist bei beiden Arten prinzipiell identisch. »Insbesondere die stammesgeschichtlich alten Teile, etwa das limbische System, zeigen Übereinstimmungen bis in kleinste Details«, schreibt der Münsteraner Verhaltensbiologe Norbert Sachser. »So dürfte beispielsweise die Furchtreaktion beim Anblick einer Schlange bei Menschen und Schimpansen durch exakt dieselben neuronalen Prozesse gesteuert sein.« Theoreti...