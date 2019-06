Schule ist aus - gibt es etwas Schöneres, wenn man jung ist? Nächsten Donnerstag beginnen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Und eine Woche später in Hamburg. Das sind dieses Jahr die ersten drei Bundesländer, in denen die Kinder mit Alice Cooper singen könnten: »School’s out for summer / School’s out forever«. Vorausgesetzt, Oma und Opa haben ihren Enkeln verraten, dass es dieses Lied gibt. 1972 war es ein Riesenhit, damals wurde es »Teenager-Internationale« genannt.

Doch Kinder leben in der Gegenwart....