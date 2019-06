Er arbeitete mit Stars wie der Schauspielerin Elizabeth Taylor und der Opern-Diva Maria Callas zusammen: Am Samstag ist der italienische Regisseur Franco Zeffirelli im Alter von 96 Jahren in Rom gestorben. Als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent wurde Zeffirelli mit rund 20 Spielfilmen bekannt. Desweiteren setzte er 30 Theaterstücke und Opern in Szene.

1968 wurde seine Verfilmung von William Shakespeares »Romeo und Julia«, für vier Oscars nominiert. Der Filmkritiker Roger Ebert bezeichnete Zeffirellis Adaption gar als »den aufr...