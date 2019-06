Ein Freund von Herrn Mosekund hatte seine EC-Karte verloren. »Oh Gott«, rief er, der Panik nahe, »wenn die verschwunden bleibt, dann wird es teuer.« Einige Zeit später teilte er Herrn Mosekund freudestrahlend mit, dass die Karte sich wieder angefunden hatte. »Überall habe ich sie gesucht«, erzählte der Freund, »aber gefunden habe ich sie schließlich an einer Stelle, an der ich sie im Leben nicht vermutet hätte. Es war mein letzter Versuch.« - »Sie könnten viel Zeit sparen«, riet Herr Mosekund dem Freund, »wenn Sie beim nächsten Mal in umgekehrter Reihenfolge suchen.«