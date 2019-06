Auch wenn es im kommenden Jahr anlässlich seines 70. Geburtstags eine Spezialausgabe von «Wetten, dass..?» geben wird, sieht Moderator Thomas Gottschalk keine Zukunft für den ZDF-Showklassiker. «Es ist eine Nostalgie-Veranstaltung, als ob Marcel Reich-Ranicki von den Toten aufersteht und noch mal das »Literarische Quartett’ machte«, sagte Gottschalk der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Dabei gehe es »um wohlige Erinnerungen an vergangene Zeiten«, fügte der 69-Jährige hinzu, »aber das ist nichts, das in die Zukunft gerichtet ist«. nd