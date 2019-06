Was soll das sein

Berlin. Die Bundestagsfraktion der Grünen will die deutsche Klimapolitik aus einem staatlichen Fonds finanzieren. »Wir stehen mit der Klimakrise vor einer Generationenaufgabe«, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der »Bild am Sonntag«. Diese Aufgabe sei im Vergleich zur deutschen Einheit sogar noch größer, weil weniger Zeit bleibe und schneller massive Investitionen brauche. »Wir können das nicht einfach nebenbei aus dem Bundeshaushalt finanzieren«, sagte die Politikerin. In den kommenden Wochen wolle die Fraktion ein genaues Finanzierungskonzept für einen Klimafonds vorlegen. Ob dieser sich über neue Schulden oder über Abgaben und Steuererhöhungen finanzieren soll, ließ Göring-Eckardt offen. Der Finanzbedarf im Kampf gegen den Klimawandel liegt nach Angaben der Grünen-Fraktion bei mindestens 100 Milliarden Euro. epd/nd