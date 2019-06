Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Aachen. Der ukrainische Journalist und designierte Träger des Aachener Friedenspreises, Ruslan Kotsaba, wird die Auszeichnung wegen früherer antisemitischer Aussagen nicht erhalten. Nach einer Entscheidung des Vorstands des Trägervereins entschied nun auch die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit, dem 52-Jährigen den Preis nicht zu überreichen, wie eine Sprecherin am Samstag in Aachen mitteilte. Kotsaba sollte ursprünglich für sein Eintreten für Frieden, Versöhnung und Dialog zwischen den Konfliktparteien in der Ostukraine geehrt werden. Er hatte die Aussagen Ende Mai bestätigt und bedauert. Zugleich erklärte er, er verzichte auf den Preis. epd/nd