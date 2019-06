Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Potsdam. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ist zu Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern nach China gereist. Bis zum kommenden Sonntag werde der Minister unter anderem Unternehmen aus den Branchen der Pharmawirtschaft, Erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität besuchen sowie Gespräche mit Industrieverbänden führen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. In Schanghai will Steinbach gemeinsame Termine mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wahrnehmen, der ebenfalls durch China reist. Laut Brandenburger Wirtschaftsförderung gibt es derzeit 29 chinesische Investitionen im Land. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hat Brandenburg 2018 Waren im Wert von 379,5 Millionen Euro, 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor, nach China exportiert. Die Einfuhren aus der Volksrepublik beliefen sich 2018 auf 887 Millionen Euro (plus 11 Prozent). dpa/nd