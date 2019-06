Der am 31. August 1994 beendete russische Truppenabzug vom Territorium des vereinten Deutschlands gilt als größte militärische Operation, die Europa in Friedenszeiten je erlebt hat. Die Russische Förderation gab damit den Weg frei für das friedliche Zusammenwachsen beider Teile Deutschlands. Und sie beendete die militärische Besetzung der 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, durch die Rote Armee unter hohen Verlusten vom NS-Terrorregime befreiten sowie der ihr von den Westalliierten übergebenen Gebiete der späteren DDR.

Ein Vierteljahrhundert nach der Rückführung der russischen Soldaten in die Heimat hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitagabend auf einer Veranstaltung in Wünsdorf (Teltow-Fläming) auf das besondere Verhältnis zwischen Russland und Brandenburg hingewiesen. »Es ist ein starkes Signal, dass Russen und Deutsche hier heute zusammenkommen und für ein v...