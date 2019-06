Schweißtreibende Erlebnisse für Ingo Senftleben in Potsdam Foto: dpa/Annette Riedl

Die CDU hat Bock. Das war jedenfalls eine beliebte Formulierung, als die Partei am Sonnabend ihre Landesliste für die Landtagswahl am 1. September nominierte. Er habe »Bock auf Brandenburg«, erklärte Spitzenkandidat Ingo Senftleben, nachdem er mit einem keineswegs berauschenden Ergebnis von 82 der 118 Stimmen gewählt worden war. Gleich sprang nach US-amerikanischem Vorbild eine jubelnde Jugendtruppe auf die Bühne und rahmte mit »Team-Ingo«-Plakaten den säuerlich lächelnden Spitzenkandidaten ein.

Als Tagungsort hatte sich die CDU die Metropolis-Halle in der Nähe der Filmstudios von Potsdam-Babelsberg ausgesucht. Dort ist mit »Metropolis« in den 1920er Jahren ein früher Horrorfilm gedreht worden - ein filmkünstlerisches Weltkulturerbe, wie Generalsekretär Steeven Bretz in seinen Grußworten erinnerte.

Horror gibt es für die CDU aber auch in der Gegenwart. Die jüngsten Umfragen sind mit 17 oder sogar nur 16 Prozent enttäuschend. Neben der Me...