München. Im Streit um Schadenersatz in Millionenhöhe für Justizopfer Gustl Mollath sind die Verhandlungen zwischen Bayerns Justizministerium und Mollaths Anwalt gescheitert. »Wir haben uns nicht geeinigt. Der Prozess geht weiter«, so Rechtsanwalt Hildebrecht Braun. Eine Ministeriumssprecherin erklärte, der Freistaat habe dem Abschluss eines vom Gericht vorgeschlagenen Vergleichs zugestimmt. Der Kläger habe den Vorschlag des Gericht jedoch nicht angenommen. dpa/nd

