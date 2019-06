Halle/Saale. Außerhalb der Großstädte Magdeburg und Halle schrumpft die Bevölkerung Sachsen-Anhalts. Ende 2018 habe es 2,208 Millionen Einwohner gegeben - 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, so das Statistische Landesamt in Halle. Das ist ein Minus von 14 760 Menschen. Damit verlor das Land mehr Einwohner als 2017 (minus 13 171) und 2016 (minus 9218). Allein Magdeburg und Halle verzeichneten 2018 keinen Bevölkerungsverlust. Halle gewann 84 Einwohner hinzu - damit gab es zum Jahreswechsel 239 257 Einwohner. Magdeburg gewann 219 Einwohner hinzu und zählte 238 697 Bewohner. dpa/nd

