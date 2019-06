Ciro Immobile, Fußballnationalspieler Italiens, geriet wegen angeblicher Beteiligung an illegalen Wetten ins Visier der spanischen Polizei. Sein Name taucht in einem Gespräch von Carlos Aranda, Hauptbeschuldigter im spanischen Wettskandal und dem Italiener Mattia Mariotti auf. Immobile soll Stammgast in einem illegalen Wettbüro Mariottis sein. In Spanien soll das Spiel Valladolid gegen FC Valencia (0:2) am letzten Spieltag manipuliert worden sein. Valencia sicherte sich damit die Champions League. nd

Fotos: imago images/East News, Eibner, IPA