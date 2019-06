Das deutsche Tischtennisdoppel Benedikt Duda/Dang Qiu hat den ersten Sieg auf der World Tour verpasst. Das Duo aus Bergneustadt und Grünwettersbach unterlag im Endspiel im japanischen Sapporo am Sonntag Chinas Spitzendoppel Fan Zhendong/Xu Xin 0:3. Mit dem Halbfinalsieg über Ex-Weltmeister Chen Chien-An/Chuang Chih-Yuan (Taiwan) waren Duda/Qiu erstmals in ein Endspiel auf der World Tour vorgerückt. Im Einzel waren als letzte Deutsche Europameister Dimitrij Owtscharow und Ruwen Filus im Achtelfinale ausgeschieden.

