Guatemala-Stadt. In Guatemala sind am Sonntag rund acht Millionen Bürgerinnen und Bürger zu Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aufgerufen worden. Der Wahlkampf war von Korruptionsskandalen überschattet. Aussichtsreichste Präsidentschaftskandidatin ist Sandra Torres von der sozialdemokratischen Partei UNE, gegen die ein Verfahren wegen illegaler Finanzierung ihres Wahlkampfes 2015 läuft. Sie verspricht bessere Schulen und Gesundheitsdienste für die Armen. epd/nd

