Der Trompeter Axel Dörner hat den Jazzpreis Berlin 2019 gewonnen. Dörner wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 27. Juni im Rahmen eines Preisträger-Konzerts entgegennehmen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in Berlin mitteilte. Der Jazztrompeter sei mit seiner einzigartigen Klangsprache ein »wichtiger Bezugspunkt für Musikerinnen und Musiker weit über Deutschland hinaus«. Der 55-Jährige lebt seit 1994 in Berlin. epd/nd