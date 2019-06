Die Direktorin der Stadtbibliothek Köln, Hannelore Vogt, erhält die diesjährige Karl-Preusker-Medaille. Die Auszeichnung der Bibliotheksverbände würdige Vogts innovatives Denken und Handeln, mit dem sie die Stadtbibliothek zu einer der attraktivsten Kultur- und Bildungsreinrichtungen vergleichbarer Art in Europa gemacht habe, erklärte der Dachverband der Bibliotheksverbände, Bibliothek und Information Deutschland (BID). Die Medaille wird am 31. Oktober in Köln verliehen. epd/nd