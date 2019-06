Der Hamburger Preis für junge Theaterregisseure des Körber-Studios ist an Felix Krakau (Jg. 1990) verliehen worden. Er habe mit dem Stück »Peer Gynt« nach Henrik Ibsen die fünfköpfige Jury überzeugt, teilte das Thalia-Theater in Hamburg mit. Der Preis ist mit 10 000 Euro für eine Theaterproduktion dotiert. dpa/nd

Das SED-Politbüro und die Planwirtschaft - Einblicke in wirtschaftliche Probleme des ersten Halbjahres 1989

Die nun wohl bekannteste Villa Ibizas hat Rapperin Hayti in ihr neues Musikvideo eingebaut

