Der italienische Bestseller-Autor Andrea Camilleri wird nach einem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Sein Zustand sei ernst, berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa und die Tageszeitung »La Repubblica« am Montag. Der Sizilianer ist für seinen Romanhelden, den kauzigen Kommissar Salvo Montalbano, den er nach dem spanischen Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán benannte bekannt. Seine zahlreichen Romane wurden mehrfach übersetzt und machten Camilleri weltbekannt.

Camilleri ist 93 Jahre alt und als kritische Stimme Italiens bekannt. Kürzlich hatte er noch Italiens Innenminister Matteo Salvini scharf für dessen Auftritte mit einem Rosenkranz kritisiert. dpa/nd