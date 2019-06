Was soll das sein

Erfurt. Ein Saurier-Wanderweg, schwimmende Ferienhäuser und Wandertouren: Drei Angebote sind am Montag mit dem Thüringer Tourismuspreis ausgezeichnet worden. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von 1500 Euro. Zu den Siegern zählen die Macher der App »Saurierpfad«. Besucher können damit auf dem Jenzig bei Jena einen virtuellen Saurier-Wanderweg erleben. Dreidimensionale Saurier erwachen auf dem Handy zum Leben und 360-Grad-Panoramen zeigen das Urzeit-Jena. Zu den Preisträgern zählt auch die Firma Treibhouse, die Hausboote für Urlaub auf dem Stausee an der Bleilochtalsperre anbietet. Prämiert wurde auch das Angebot »Wandern in Thüringen«. dpa/nd