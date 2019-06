Dresden. Die Dresdner Stadtverwaltung hat eine positive Bilanz zur »Bunten Republik Neustadt« gezogen. Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel sprach am Montag von einem »friedlichen und bunten Stadtteilfest«. Mehrere tausend Besucher hatten am Wochenende das Dresdner Szeneviertel Neustadt wieder zur »Bunten Republik« gemacht. Mit einer kurzfristigen Hausbesetzung protestierte eine Gruppe gegen Mietwucher, steigende Obdachlosigkeit und Verdrängung in dem alternativen Stadtteil. Die »Bunte Republik Neustadt« wurde im Juni 1990 als alternativer Staat proklamiert und seither mit einem Stadtteilfest gefeiert. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Krawalle. dpa/nd