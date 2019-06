Düsseldorf. Nach dem Missbrauchsandal im nordrhein-westfälischen Lügde fordern Verbände auf breiter Front Maßnahmen für besseren Kinderschutz. Mindeststrafen für Kindesmissbrauch sowie für Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Material müssten erhöht werden, heißt es vor einer Expertenanhörung im Landtag am 24. Juni. Es wird ein dramatischer Fachkräftemangel in den landesweit 186 Jugendämtern beklagt. Experten fordern die Bildung von berufsübergreifenden Netzwerken aus Kitas, Schulen, Jugendhilfe, Vereinen, Kinderärzten, Betreuungsstätten. Besonders auf dem Land sei das Netz von Beratungsstellen zu dünn. dpa/nd

