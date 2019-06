Bad Saarow. Gegen den zuletzt negativen Trend seiner Partei konnte Axel Hylla (LINKE) am Sonntag einen Sieg einfahren. Mit 53 Prozent der Stimmen gewann er die Stichwahl in Bad Saarow (Oder-Spree) gegen Christian Schroeder (CDU) und wird ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Von 2003 bis 2013 war Gerlinde Stobrawa (LINKE), die auch mal Landtagsvizepräsidentin war, ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bad Saarow. Axel Hylla war Programmierer in einer Computerspielefirma und arbeitet jetzt im Ingenieurbüro seines Bruders, das sich auf Softwarelösungen zur Berechnung von Pfahlgründungsprojekten spezialisierte. Als Bürgermeister werde er »immer ein offenes Ohr haben«, kündigte Axel Hylla an. Die LINKE-Kreisvorsitzende Julia Wiedemann nannte Hyllas Sieg eine »großartige Sache«, nicht zuletzt deswegen, weil die Partei bei der Kommunalwahl am 26. Mai sonst fast überall Simmen eingebüßt hatte. nd