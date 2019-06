Was soll das sein

Minsk. Die Justiz im autoritär regierten Belarus hat nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens ein weiteres Todesurteil vollstreckt. Vermutlich sei auch ein zweiter verurteilter Mörder im selben Strafverfahren hingerichtet worden, sagte ein Sprecher des Menschenrechtszentrums Wjasna am Montag. Der Menschenrechtsanwalt Andrej Poluda äußerte sich betroffen: Einerseits wolle sich Belarus - wie bei den am Freitag beginnenden zweiten Europaspielen - als europäisches Land präsentieren. Andererseits teile das Land nicht die Menschenrechtswerte und vollstrecke als letztes Land in Europa die Todesstrafe. dpa/nd