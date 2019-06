Christiane Endler (r.) konnte schon im Auftaktspiel gegen Schweden ihre Klasse zeigen. Danach brachte sie die US-Stars zum Verzweifeln. Foto: imago images/Simon Hastegard

Trotz einer 0:3-Niederlage gegen die USA wird die Chilenin Christiane Endler zur Spielerin der Partie gewählt. Sie ist Beispiel für die verbesserten Leistungen der Torhüterinnen bei der WM in Frankreich.

Von Frank Hellmann, Montpellier

Sportlich war Christiane Endler bereits in jungen Jahren. Tennis, Schwimmen, Hockey, Basketball, Volleyball oder Gymnastik: nichts, was die Chilenin mit deutschem Pass in jungen Jahren nicht ausprobiert hätte. Als sich die Tochter eines deutschen Vaters dann in Santiago de Chile im Fußball versuchte, spielte sie zunächst in der Verteidigung. Bis Marco Cornez, Chiles Reservetorwart bei der WM 1982, in dem athletischen wie beweglichen Teenager eine ideale Torhüterin entdeckte. Der Mann hat ein gutes Gespür bewiesen.

Bei der aktuellen WM in Frankreich hat es noch keine bessere Torwartleistung gegeben, als jene der chilenischen Kapitänin im zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen die USA (0:3). Vor allem in der z...