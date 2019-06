Rechte erstarkt, Linke geschwächt bei Europawahl / LINKE-Chefin Kipping spricht von Warnsignal an ihre Partei

Sozialdemokratische Parteien in Ländern wie Portugal und Spanien haben Wahlerfolge erzielt, weil sie mit der Erneuerung begonnen und die kleinen Spielräume der EU-Regeln genutzt haben.

Brüssel. Nach den Verlusten bei der EU-Wahl gibt der deutsche SPD-Abgeordnete Udo Bullmann das Amt als Fraktionschef der europäischen Sozialdemokraten ab. Er teilte am Montag mit, seine Bewerbung um die erneute Führung der länderübergreifenden S&D-Fraktion im EU-Parlament zurückzuziehen. Damit ist der Weg für die Spanierin Iratxe García Pérez frei. Sie ist einzige verbliebene Kandidatin für die Wahl am Dienstag. Bullmann ist seit März 2018 Vorsitzender der Fraktion der progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D) im EU-Parlament. Die Sozialdemokraten sind nach der Wahl weiter zweitstärkste Kraft, mussten aber deutliche Verluste hinnehmen. Ihre Fraktion schrumpfte von bisher 185 auf 153 Mitglieder. AFP/nd

