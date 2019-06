Berlin. Bei der künftigen Besetzung des SPD-Vorsitzes wird es voraussichtlich auf die Mitglieder ankommen. Als Tendenz einer parteiinternen Online-Umfrage zeichne sich ab, dass die Mehrheit eine verbindliche Befragung der Mitglieder wolle, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag. Bei der Umfrage, die die SPD-Zentrale nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles gestartet hatte, habe es 23 336 Rückmeldungen gegeben. Klar werde, dass die Partei keine Hinterzimmerentscheidungen mehr wolle. Zudem gebe es den großen Wunsch, dass die Partei von einer Doppelspitze geführt werde. Derzeit führen kommissarisch die Vizevorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei und der Abgeordnete Rolf Mützenich die Fraktion. dpa/nd

