Berlin. Die Grünen wollen bei der nächsten Bundestagswahl erneut mit einer Doppelspitze antreten, selbst wenn die guten Umfragewerte einen Einzug ins Kanzleramt denkbar erscheinen lassen. Die Grünen seien erfolgreich, weil sie »ein neues Verständnis von Macht« verkörperten - nämlich, »dass nicht einer der große Zampano ist«, sagte Parteichef Robert Habeck am Montag in Berlin. Er ließ dabei offen, ob die Partei einen Kanzlerkandidaten benennen werde: Diese Frage stelle sich derzeit nicht. »Nie gab es weniger Grund, an der Doppelspitze zu zweifeln als jetzt«, sagte Habeck. Das Erfolgsrezept seiner Partei sei der »Teamgedanke«. Mehrere Umfrageinstitute sehen die Grünen derzeit als stärkste Partei. AFP/nd