CDU-Kandidat Octavian Ursu nach seinem Sieg in der zweiten Runde Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin. Aufatmen bei Demokraten - in Görlitz, Sachsen und auch bundesweit: In der ostsächsischen Stadt wird künftig nicht der erste AfD-Oberbürgermeister regieren. Es siegte der CDU-Kandidat Octavian Ursu. Dank einer ungewöhnlichen Union. So verzichteten Linkspartei und Grüne darauf, ihre Kandidatinnen in den zweiten Wahlgang zu schicken, und riefen sogar zur Wahl Ursus auf.

Mit dieser breiten Unterstützung zur Verhinderung eines rechtspopulistischen Sieges setzte sich Ursu letztendlich klar mit 55,1 Prozent der Stimmen gegen AfD-Kandidat...