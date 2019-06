Max Hartung (r.) gewann im März den Weltcup in Budapest. Nun will er den EM-Titel verteidigen. Foto: imago images/Attila Volgyi

Hier ein kleiner Plausch mit den Zuschauern, da ein paar Hände schütteln und nebenbei noch Daumen drücken für die Teamkollegen: Max Hartung ging völlig entspannt in seine Mission Titelhattrick. Während es für die meisten anderen deutschen Fechter an den ersten beiden Wettkampftagen bei der Heim-EM bereits ernst wurde, saugte der Europameister erst mal in aller Ruhe die Atmosphäre in Düsseldorf auf.

Hysterische Fans mit Handykameras muss Max Hartung hier nicht fürchten, ebenso wenig, wenn er sich auf den Weg ins Training macht oder beim Italiener in Köln-Nippes sitzt. Dabei hat er mit 29 Jahren bereits eine eindrucksvolle Karriere hingelegt und mehrfach Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Als Nummer zwei der Weltrangliste könnte er bei der EM in Düsseldorf nicht nur das Triple schaffen, auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Toki...