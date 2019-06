Bei Haustürgeschäften lauern viele Fallen. Foto: imago images/imagebroker

Teure Matratze statt Geschenk

Unseriöse Vertreter überrumpeln immer wieder Verbraucher an der Haustür: Für die Teilnahme an einer Umfrage sollen sie ein Geschenk erhalten, stattdessen überreden Vertreter sie zum Kauf von Betten, Matratzen oder Lattenrosten.

So berichten aktuell Brandenburger Verbraucher im Raum Cottbus und Senftenberg von Anrufen im Namen der Firma N.S.B. Chamma GmbH, die angeblich eine Umfrage durchführe. Für ihre Teilnahme an der Umfrage wird den Verbrauchern ein Geschenk versprochen.

Wenn der Firmenvertreter an der Haustür erscheint, überreicht er jedoch kein Geschenk, sondern verwickelt den Betroffenen in ein Verkaufsgespräch, zum Beispiel zu Matratzen, Betten, Lattenrosten und Staubsaugern. Eine Brandenburgerin unterschrieb in einem Fall schließlich einen Kaufvertrag über 15 000 Euro. Der unseriöse Vertreter ließ sich einen bereits ausgefüllten Überweisungsträger noch vor Ort von der Verbraucherin un...