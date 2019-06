Was können Verbraucher tun, wenn sie ungewollt ihren Energieversorger gewechselt haben und der Vertrag mit dem bisherigen Versorger gekündigt ist? Dr. Katarzyna Trietz, Energierechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB), informiert über Möglichkeiten, mit dem ungewollten Wechsel umzugehen und gibt Tipps, sich vor der Masche zu schützen.

Wie kann es passieren, dass Verbraucher ungewollt ihren Energieversorger wechseln?

In der Verbraucherberatung berichten uns betroffene Verbraucher von unterschiedlichen Methoden: Es gibt Fälle, in denen sie von vermeintlichen Mitarbeitern ihres Energieversorgers angerufen wurden. In anderen stand unangekündigt ein Vertreter vor ihrer Tür.

Immer aber werden die Verbraucher unter einem Vorwand, zum Beispiel der Aktualisierung ihrer Vertragsdaten, in ein scheinbar unverbindliches Gespräch verwickelt. Dabei geben sie dann arglos persönliche Daten und Informationen preis, wie die Zählernummer o...