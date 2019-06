Einzug ins Fertighaus ist in kurzer Zeit möglich. Wie gut sind die Anbieter? Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Professionelle Vor-Ort-Beratungen bieten etliche Fertighaus-Unternehmen; der Service ist aber nicht in allen Bereichen zuverlässig. Das zeigt die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), das zwölf Fertighausanbieter getestet hat.

Persönliche Beratung als große Stärke

Die Fertighausanbieter erreichen insgesamt ein hohes Servicelevel; neun der zwölf getesteten Unternehmen erzielen das Qualitätsurteil »gut«. Ausschlaggebend für das positive Abschneiden sind insbesondere die Beratungsleistungen vor Ort, bei denen die Branche nur knapp ein sehr gutes Ergebnis verfehlt.

Die Mitarbeiter erfragen in den Beratungsgesprächen gezielt den Bedarf der Interessenten und beweisen ihre Kompetenz: Fragen beantworten sie ausnahmslos korrekt und überwiegend souverän. Auch die ausgehändigten oder per Post zugestellten Angebotsunterlagen können in punkto Umfang und Struktur oft überzeugen - allerdings sind die Unterschiede zwischen den Anb...