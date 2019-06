Essen. Mehrere Dutzend Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Dienstag vor der Zentrale des RWE-Konzerns in Essen für ein sofortiges Aussetzen des Kohleabbaus demonstriert. Sie befestigten Transparente mit der Aufschrift »Kohle abschalten jetzt! Wald und Dörfer bleiben!« an der Fassade und stellten einen Klimaschutz-Container vor dem Haupteingang auf. Mit dem Abbau gefährde RWE die Wasserversorgung des Hambacher Waldes und treibe die Zerstörung umliegender Dörfer voran, kritisierte Experte Karsten Smid. AFP/nd