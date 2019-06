San Francisco. Facebook will das Bezahlen in Kryptowährungen zum Massenphänomen machen. Der US-Konzern kündigte am Dienstag eine Digitalwährung namens »Libra« an, mit der Nutzer rund um die Welt ab kommendem Jahr Zahlungen abwickeln sollen. Verfügbar sein soll die Kryptowährung sowohl über Facebooks digitale Geldbörse Calibra als auch über andere Dienste. Die Währung basiere auf der Blockchain-Technologie und solle anders als etwa Bitcoins gegen Schwankungen abgesichert sein. AFP/nd