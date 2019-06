Was soll das sein

Mainz. Die CDU Rheinland-Pfalz will Christian Baldauf als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 aufstellen. Landeschefin Julia Klöckner sagte nach einer Vorstandssitzung am Montagabend in Mainz, sie habe den Fraktionschef im Landtag dafür vorgeschlagen, der Landesvorstand habe zugestimmt. Die Entscheidung werde Anfang nächsten Jahres ein Nominierungsparteitag treffen. Sie wolle kein drittes Mal antreten und sich auf ihre Aufgaben als Bundesministerin für Landwirtschaft und auf den Landesvorsitz zu konzentrieren. Klöckner unterlag bei der Wahl 2011 ebenso wie 2016 den SPD-Spitzenkandidaten Kurt Beck und Malu Dreyer. dpa/nd