Magdeburg. Wittenberg ist aus Sicht des Fahrrad-Clubs ADFC ein relativ gutes Pflaster für Radfahrer. Die Innenstadt funktioniere nahezu autofrei, sagte der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Sachsen-Anhalt, Martin Hoffmann, in Magdeburg. Außerhalb der Innenstadt sehe es aber deutlich schlechter aus. Auch Halberstadt und Blankenburg im Landkreis Harz seien bemüht, ein gutes Klima für Radler zu schaffen. Weit schlechter schneidet Halle ab. In der Saalestadt fehle es an sicheren Radwegen, viele Strecken seien zu schmal gebaut oder müssten dringend erneuert werden. dpa/nd