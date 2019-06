Passau. Schleierfahnder der Passauer Grenzpolizei haben 144 Sonnenbrillen im Wert von 35 000 Euro beschlagnahmt. Aufgefallen war die Luxusware den Beamten während der Kontrolle eines Transporters mit französischer Zulassung auf der A 3 Richtung Österreich, so die Polizei am Dienstag. Die Sonnenbrillen, darunter die Marken Gucci und Prada, hätten noch Preisetiketten und Diebstahlsicherung gehabt. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt zur Herkunft der Brillen. dpa/nd

Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt Atlas über »Menschen in Bewegung« heraus

Präsident Wolodymyr Selenksyj fordert in Berlin eine Ausweitung der Russland-Sanktionen und bekräftigt Westkurs

Rot-Rot-Grün in Berlin beschließt Mietenmoratorium

Der Tatverdächtige für den Mord an dem CDU-Politiker Lübcke ist seit den 1990er Jahren gewalttätiger Neonazi

