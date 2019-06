Die Spurensicherung auf dem Campingplatz in Lügde Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf. Nach dem massenhaften Kindesmissbrauch von Lügde hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) strukturelle Reformen bei den Kinderpornografieermittlungen der Landespolizei auf den Weg gebracht. Als erste Maßnahme forderte Reul die Kreispolizeibehörden auf, das in diesem Deliktsbereich eingesetzte Personal mindestens zu verdoppeln, so das NRW-Innenministerium am Dienstag. »Ich bin fest entschlossen, die Polizei hier handlungsfähig zu machen«, erklärte Reul.

Er stellte einen Katalog vor, der die Polizei im Bereich Kinderpornografie und Missbrauch neu aufstellen soll. Grundlage ist eine erste Bestandsaufnahme, die von der Stabsstelle Kinderpornogr...