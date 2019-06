Was soll das sein

Potsdam. Die Wahlen zum neuen Studentenparlament der Universität Potsdam sind verschoben worden. Das teilte die Universität am Dienstag mit. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Listen rechtswidrig von der Wahl ausgeschlossen worden seien, so die Begründung. Universitätspräsident Oliver Günther habe die für den Dienstag geplanten Wahlen am Morgen kurzfristig abgesagt. Nach einem Bericht der »Potsdamer Neuen Nachrichten« gab es Klagen von mehreren Hochschulgruppen, die sich betrogen fühlten. Betroffen waren demnach der Ring Christlich-Demokratischer Studenten und die Liberale Hochschulgruppe. Nach Klärung des Sachverhalts soll die Wahl nachgeholt werden. dpa/nd