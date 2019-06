Willie Nelson (86) ist wohl der älteste Aktive der populären Musik: Auch auf seiner neuen Platte »Ride Me Back Home« mischt Nelson den mit Pedal-Steel-Gitarre und Mundharmonika verzierten Country-Songs wieder Jazz, Swing, Folk, Gospel und Piano-Balladen bei. So nimmt sich der ewige Hippie-Rebell - ein Mann, mit dem die konservative Wählerschaft von Donald Trump große Probleme hat - des Billy-Joel-Klassikers »Just The Way You Are« derart feinfühlig an, als wäre dieser Song nur für ihn geschrieben worden. »Ride Me Back Home« reflektiert aber auch Alter und Sterblichkeit, zudem setzt das Album im Titelsong und mit dem Cover Willie Nelsons Gnadenbrot-Farm für Pferde ein Denkmal. dpa/nd