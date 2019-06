Was soll das sein

Ostritz. Fairplay auf dem Fußballrasen statt Neonazi-Kampfsport: 100 Jahre Fußball will das sächsische Ostritz am Wochenende feiern. Zeitgleich ist ein Treffen Hunderter Rechtsextremisten auf dem Gelände des Hotels »Neißeblick« angekündigt. Mit Zusammenhalt wolle die Bevölkerung gegen die geplante Kundgebung mit Rechtsrockkonzerten und Kampfsportturnier der Hooligan-Szene ein Zeichen setzen, sagte Michael Schlitt, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal. So plane der Ostritzer Ballsport Club Turniere und ein großes Familiensportfest auf dem Fußballplatz. Laut Landratsamt Görlitz haben das Aktionsbündnis »Leipzig nimmt Platz« und die LINKE Gegenveranstaltungen angekündigt. dpa/nd