Berlin. Geflüchtete finden in Deutschland nach einer aktuellen Untersuchung zwar zunehmend den Weg in den Arbeitsmarkt - viele landen aber in unsicheren Jobs. Im Februar 2019 hatten nach einer am Dienstag vorgestellten Analyse der Denkfabrik Berlin-Institut 95 000 Menschen aus den acht wichtigsten Herkunftsländern und damit fast jeder Dritte eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden. Allerdings kam davon über ein Drittel in der Leiharbeitsbranche unter. Viele fanden Arbeit im einfachen Dienstleistungsbereich. Häufig gelingt der Sprung in eine reguläre Beschäftigung nicht, so die Experten im Bericht. dpa/nd