Köln. Jeder dritte Mensch auf der Welt verfügt nicht über eine sichere Versorgung mit Trinkwasser. Das ist das Ergebnis eines Berichts, den das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO am Dienstag vorgestellt haben. Über die Hälfte aller Menschen haben demnach keine sichere Sanitärversorgung mit hygienischen Toiletten. Die Hilfsorganisationen betonten, es gebe zwar Fortschritte, die seien aber ungleich verteilt und unzureichend seien. AFP/nd

